Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 144100 Наименование Кронштейн бампера 4-SERIE Применимость SCANIA 144 CR Вес 39 кг.

Запчасть кронштейн бампера 4-SERIE представлена по производителю COVIND с артикулом 144/100. У данной детали есть аналоги с номерами: 144100, 62264, 122543, 18400095, S808199, 1395871, 1499230. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кронштейн бампера 4-SERIE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.