|Производитель / Поставщик
|COVIND
|№ Производителя
|14225
|Наименование
|Кронштейн зеркала Скания 2 и 3 серия
|Применимость
|SCANIA 142 CR, SCANIA 143 CR
|Вес
|2 кг.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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