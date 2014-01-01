Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 14225 Наименование Кронштейн зеркала Скания 2 и 3 серия Применимость SCANIA 142 CR, SCANIA 143 CR Вес 2 кг.

Если вы хотите купить кронштейн зеркала Скания 2 и 3 серия, просто позвоните нам! Применяется на Скания 2 серии, 82, 92, 112, 142, Скания 3 серии, 83, 93, 113, 143. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю COVIND с артикулом 142/25. У данной детали есть аналоги с номерами: 0304501210, 042209, 122030, 159907759482, 24400014, 316640, 318609. Зеркала для грузовиков в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные зеркала для грузовиков с гарантией от производителя COVIND.