Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 142170 Наименование Ручка двери прав./лев. (метал.) Применимость SCANIA 142 CR, SCANIA 143 CR Вес 0,'05 кг.

Запчасть ручка двери прав./лев. (метал.) представлена по производителю COVIND с артикулом 142/170. У данной детали есть аналоги с номерами: 142170 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ручка двери прав./лев. (метал.) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.