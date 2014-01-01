Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FM241 Наименование Подножка нижняя левая FM10/12 Применимость VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 1,15 кг.

Запчасть подножка нижняя левая FM 10/12 представлена по производителю COVIND с артикулом 0FM/241. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FM241, ZX131892, 39204, 271090, 18300135, 1212124, V1212124. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка нижняя левая FM 10/12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.