Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FM207 Наименование ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО Применимость VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 0,665 кг.

Запчасть пЕРЕДНЕЕ КРЫЛО представлена по производителю COVIND с артикулом 0FM/207. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить пЕРЕДНЕЕ КРЫЛО, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.