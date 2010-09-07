Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FM199 Наименование Крыло переднее левое FM7/9/10/12 Применимость VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 2,8 кг.

Запчасть крыло переднее левое FM 7/9/10/12 представлена по производителю COVIND с артикулом 0FM/199. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FM199 Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло переднее левое FM 7/9/10/12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.