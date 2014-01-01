Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FM145 Наименование Решетка радиатора Вольво 8191406 FM/145 Применимость VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 2,2 кг.

Запчасть решетка радиатора Вольво 8191406 FM/145 представлена по производителю COVIND с артикулом 0FM/145. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212114, 271149, 8191406, V1212114, VLBODY197. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить решетка радиатора Вольво 8191406 FM/145, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.