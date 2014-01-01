Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH93 Наименование Подножка бампера левая FH12/16 Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 1,29 кг.

Запчасть подножка бампера левая ФШ 12/16 представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/93. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH93, ZX131845, VOV203722, 275021, 18300085, 1212100, V1212100. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка бампера левая ФШ 12/16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.