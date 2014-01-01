Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH92 Наименование Подножка на бампере FH12 Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 1,29 кг.

Если вы хотите купить подножка на бампере ФШ 12, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH92. У данной детали есть аналоги с номерами: 101135, 1212103, 1626680, 18300086, 20372227, 275022, 39185. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND.