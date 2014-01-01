Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH90 Наименование Бампер VOLVO FH Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 23 кг.

Запчасть бампер Вольво FH представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH90. У данной детали есть аналоги с номерами: 100079, 1212018, 18300084, 275011, 40289329, 8144454, 8189329. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бампер Вольво FH, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.