Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH670 Наименование Крышка топливного бака (без замка) VOLVO COVIND Применимость VOLVO F12, VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12, MERCEDES ACTROS 1, MERCEDES ACTROS 1 MEGA SPACE, MERCEDES MB649, MERCEDES MB641 POWERLINE, MERCEDES MB381 Вес 0,48 кг.

Запчасть крышка топливного бака (без замка) Вольво Ковинд представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/670. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH670 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка топливного бака (без замка) Вольво Ковинд на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.