|Производитель / Поставщик
|COVIND
|№ Производителя
|0FH670
|Наименование
|Крышка топливного бака (без замка) VOLVO COVIND
|Применимость
|VOLVO F12, VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12, MERCEDES ACTROS 1, MERCEDES ACTROS 1 MEGA SPACE, MERCEDES MB649, MERCEDES MB641 POWERLINE, MERCEDES MB381
|Вес
|0,48 кг.
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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