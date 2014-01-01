Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH526 Наименование Кронштейн брызговика FH12, NEW Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, RENAULT NEW PREMIUM, RENAULT AE 880 MAGNUM, VOLVO FH13 Вес 0,5 кг.

Запчасть кронштейн брызговика ФШ 12 NEW представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/526. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кронштейн брызговика ФШ 12 NEW, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.