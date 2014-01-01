Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH518 Наименование Крыло заднее FH12 Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 1,3 кг.

Запчасть крыло заднее ФШ 12 представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/518. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH518, 271209, 18300111, 1212120, V1212120. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло заднее ФШ 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.