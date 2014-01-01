Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH515 Наименование Крыло средняя часть FH Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 3,3 кг.

Запчасть крыло средняя часть FH представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/515. У данной детали есть аналоги с номерами: 1212101, 18300110, 20255808, 271105, 34660, 8155808, 8155808. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло средняя часть FH, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.