Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH507 Наименование Элемент зеркальный широкоугольный с подогревом FH 93-01/FM 98-02 Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 0,24 кг.

Запчасть элемент зеркальный широкоугольный с подогревом FH 93-01/FM 98-02 представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/507. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH507 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия элемент зеркальный широкоугольный с подогревом FH 93-01/FM 98-02 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.