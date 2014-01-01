Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH320 Наименование Крыло переднее задняя правая часть FH12/16 Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16 Вес 2,6 кг.

Запчасть крыло переднее задняя правая часть ФШ 12/16 представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/320. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH320, 271202, 18300109, 1212011, V1212011, KLTA0084. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крыло переднее задняя правая часть ФШ 12/16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.