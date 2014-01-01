Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH242 Наименование Подножка нижняя правая FH12/16 Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16 Вес 1,'055 кг.

Запчасть подножка нижняя правая ФШ 12/16 представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/242. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH242, 18300097, 1212017, V1212017, 8141313. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подножка нижняя правая ФШ 12/16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.