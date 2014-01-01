Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH240 Наименование Подножка FH нижняя правая -> KH 12.12015 Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16 Вес 1,'055 кг.

Запчасть подножка FH нижняя правая > KH 12.12015 представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/240. У данной детали есть аналоги с номерами: 30241004, 271080, 18300095, 1212015, V1212015, 8141004, T720033. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подножка FH нижняя правая > KH 12.12015, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.