Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH212 Наименование 0FH212 Средняя ступенька подножки VOLVO FH 20379438 Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16 Вес 0,565 кг.

Запчасть 0FH212 Средняя ступенька подножки Вольво FH 20379438 представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/212. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH212, 8191104, 271064, 055079, V055079, 20379438, 8191314. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 0FH212 Средняя ступенька подножки Вольво FH 20379438 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.