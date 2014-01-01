Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH210 Наименование Накладка подножки верхняя FH Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13 Вес 0,865 кг.

Запчасть накладка подножки верхняя FH представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/210. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX131799, 0FH210, 8191105, 9701M, 271065, 18300035, 055077. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия накладка подножки верхняя FH на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.