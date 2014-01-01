Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH205 Наименование Брызговик внешний, боковой левый (под спалкой) Volvo FH Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16 Вес 1,27 кг.

Запчасть брызговик внешний боковой левый (под спалкой) Вольво FH представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/205. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH205, 39170, 271206, 18300100, 1212005, V1212005, 8141236. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия брызговик внешний боковой левый (под спалкой) Вольво FH на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.