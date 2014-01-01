Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH201 Наименование Крыло VOLVO FH12 левое Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16 Вес 4,5 кг.

Запчасть крыло Вольво ФШ 12 левое представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH201. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH921, 101019, 1212097, 18300092, 20275247, 271075, 3175246. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло Вольво ФШ 12 левое, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.