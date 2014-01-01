Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH200 Наименование Крыло правое FH Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16 Вес 4,5 кг.

Запчасть крыло правое FH представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/200. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH920, 1212098, 18300093, 20275246, 271076, 3175247, 8189196. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крыло правое FH, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.