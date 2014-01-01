Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH195 Наименование Ручка двери наруж. левая без личинки Volvo 20398466 Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13 Вес 0,935 кг.

Запчасть ручка двери наруж. левая без личинки Вольво 20398466 представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/195. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH195, 034135, TD0751073BL, 35370, 272117, 26942, 18300260. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ручка двери наруж. левая без личинки Вольво 20398466 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.