Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH194 Наименование 0FH/194 (COVIND) Ручка двери кабины автомобиля Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH13 Вес 0,935 кг.

Запчасть 0FH/194 (COVIND) Ручка двери кабины автомобиля представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/194. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH194, 034136, 35371, 272118, 26943, 18300261, 1212274. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 0FH/194 (COVIND) Ручка двери кабины автомобиля на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.