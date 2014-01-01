Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH191 Наименование Кнопка FH 12/16 Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FH12, VOLVO FH16 Вес 0,'0'05 кг.

Запчасть кнопка FH 12/16 представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/191. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH191, 034141, 18300310, 1212290, V1212290, 20379593. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кнопка FH 12/16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.