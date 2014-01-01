Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH150 Наименование 0FH/150 (COVIND) Решетка радиатора облицовочная Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16, VOLVO FM7, VOLVO FM10, VOLVO FM12 Вес 2,45 кг.

Запчасть 0FH/150 (COVIND) Решетка радиатора облицовочная представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH/150. У данной детали есть аналоги с номерами: 0FH150, 271153, 18300079, 1212002055085, V1212002055085, KLTA0073, VLBODY97. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 0FH/150 (COVIND) Решетка радиатора облицовочная на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.