Производитель / Поставщик COVIND № Производителя 0FH145 Наименование Решетка радиатора VOLVO FH (верх.) Применимость VOLVO FH12, VOLVO FH16 Вес 9,2 кг.

Запчасть решетка радиатора Вольво FH (верх.) представлена по производителю COVIND с артикулом 0FH145. У данной детали есть аналоги с номерами: 101014, 10244455, 1212001055084, 18300078, 20360507, 271154, 34655. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить решетка радиатора Вольво FH (верх.), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COVIND. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.