Производитель / Поставщик COSIBO № Производителя 35066 Наименование Поворотник левый FL12,7,10;F10,12,16

Запчасть поворотник левый FL12 7 10;F10 12 16 представлена по производителю COSIBO с артикулом 35066. У данной детали есть аналоги с номерами: 35066, 35066, 0313837034, 1016302, B179M22B004. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия поворотник левый FL12 7 10;F10 12 16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COSIBO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.