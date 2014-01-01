Производитель / Поставщик COSIBO № Производителя 347056 Наименование Козырек FH (зел-2окошка)

Запчасть козырек FH (зел-2окошка) представлена по производителю COSIBO с артикулом 34705/6. У данной детали есть аналоги с номерами: 347056, 8189320S, 8151857S, 8189321S, 8189319S, 8151854S, 34705. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия козырек FH (зел-2окошка) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COSIBO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.