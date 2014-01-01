Производитель / Поставщик COSIBO № Производителя 29043 Наименование Р/к компрессора MB ОМ355

Запчасть р/к компрессора Мерседес ОМ355 представлена по производителю COSIBO с артикулом 29043. У данной детали есть аналоги с номерами: ACV015HD, ACV015HD, 29043, 55478881, 55478881PRO, 5000297198, G6500. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия р/к компрессора Мерседес ОМ355 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя COSIBO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.