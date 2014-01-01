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Резьбовая пробка, масляный поддон артикул 220152S CORTECO в Алматы

220152S CORTECO Резьбовая пробка, масляный поддон
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 220152S
Наименование Резьбовая пробка, масляный поддон
Размер резьбы M 26 x 1,50
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом
Тип контейнера блистерная упаковка

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Резьбовая пробка, масляный поддон CORTECO с артикулом 220152S в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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