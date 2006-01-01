|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|21653091
|Наименование
|Заглушка распред.вала 21653091 CORTECO
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Наружный диаметр [мм]
|42,50
|Высота [мм]
|9,00
|Сторона установки
|головка цилиндра
|дополнительно необходимые артикулы (номер артикула)
|21653092
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83)
2.0 ECOTEC
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Автобус (X83)
2.0 ECOTEC (F7, A07, J7)
2006.08 - 2014.07
OPEL
VIVARO A Фургон (X83)
2.0 ECOTEC (F7)
2006.08 - 2014.07
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,...
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T)
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III (BR0/1, CR0/1)
1.6 16V GT (BR10, CR10)
2005.06 - 2012.12
RENAULT
CLIO III Grandtour (KR0/1_)
1.4 16V
2007.11 - 2012.12
RENAULT
CLIO III Grandtour (KR0/1_)
1.6 16V (KR0B)
2007.11 - 2012.12
RENAULT
CLIO III Grandtour (KR0/1_)
1.6 16V (KR10)
2007.11 - 2012.12
RENAULT
ESPACE IV (JK0/1_)
2.0 (JK0A, JK1D, JK0N)
2005.04 - Выпускается
RENAULT
FLUENCE (L3_)
1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R)
2012.02 - Выпускается
RENAULT
GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.6 16V (JZ0U)
2010.11 - Выпускается
RENAULT
KANGOO BE BOP (KW0/1_)
1.6 (KW0D)
2009.02 - 2012.12
RENAULT
KANGOO Express (FC0/1_)
1.6 16V bivalent
2005.06 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_)
1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13)
2008.02 - Выпускается
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
1.6 16V (BG1G, BG1H)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II (BG0/1_)
2.0 16V (BG1Y)
2005.01 - 2007.09
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
2.0 16V (KG1Y)
2005.02 - 2007.08
RENAULT
LAGUNA III (BT0/1)
1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
1.6 16V (KT0D)
2007.10 - 2015.12
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,...
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S)
2007.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE CC (EZ0/1_)
1.6 16V (EZ0U, EZ1U)
2010.06 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
1.6 Flex-Fuel
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
2.0
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2008.06
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.6 16V (KZ0H)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
1.6 BiFuel (KZ03)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.6 16V (DZ0H)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III купе (DZ0/1_)
1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.6 16V (BZ0H)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.6 16V (BZ1B, BZ1H)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_)
1.6 16V Hi-Flex (BZ03)
2010.10 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II седан (LM0/1_)
1.6
2006.01 - Выпускается
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.6 16V
2006.01 - 2009.08
RENAULT
MEGANE II универсал (KM0/1_)
1.6 16V Hi-Flex
2006.01 - 2009.08
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.6 16V (JZ0U, JZ1B)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC III (JZ0/1_)
1.6 E85 (JZ03, JZ1Y)
2009.04 - Выпускается
RENAULT
SCÉNIC II (JM0/1_)
1.6 16V (JM1R)
2005.10 - 2008.11
RENAULT
TRAFIC II Автобус (JL)
2.0 16V
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TRAFIC II Фургон (FL)
2.0 16V
2006.08 - Выпускается
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
VEL SATIS (BJ0_)
2.0 Turbo
2005.04 - Выпускается
RENAULT
WIND (E4M_)
1.6 (E4MB, E4MC)
2010.07 - Выпускается
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