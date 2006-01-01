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Заглушка распред.вала 21653091 CORTECO артикул 21653091 CORTECO в Алматы

21653091 CORTECO Заглушка распред.вала 21653091 CORTECO
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 21653091
Наименование Заглушка распред.вала 21653091 CORTECO
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Наружный диаметр [мм] 42,50
Высота [мм] 9,00
Сторона установки головка цилиндра
дополнительно необходимые артикулы (номер артикула) 21653092

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
OPEL VIVARO A c бортовой платформой/ходовая часть (X83) 2.0 ECOTEC 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Автобус (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) 2006.08 - 2014.07
OPEL VIVARO A Фургон (X83) 2.0 ECOTEC (F7) 2006.08 - 2014.07
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... 2005.06 - 2012.12
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) 2005.06 - 2012.12
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) 2005.06 - 2012.12
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V 2007.11 - 2012.12
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) 2007.11 - 2012.12
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) 2007.11 - 2012.12
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) 2005.04 - Выпускается
RENAULT FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L30F, L30P, L30R) 2012.02 - Выпускается
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U) 2010.11 - Выпускается
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.6 (KW0D) 2009.02 - 2012.12
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V bivalent 2005.06 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) 2008.02 - Выпускается
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) 2008.02 - Выпускается
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) 2005.01 - 2007.09
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) 2005.02 - 2007.08
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) 2007.10 - 2015.12
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 2007.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) 2010.06 - Выпускается
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2008.06
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 BiFuel (KZ03) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V Bifuel (DZ03, DZ1Y) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) 2009.04 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ0H) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE III Хэтчбэк (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V Hi-Flex (BZ03) 2010.10 - Выпускается
RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.6 2006.01 - Выпускается
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 16V 2006.01 - 2009.08
RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex 2006.01 - 2009.08
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (JZ0U, JZ1B) 2009.04 - Выпускается
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 E85 (JZ03, JZ1Y) 2009.04 - Выпускается
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM1R) 2005.10 - 2008.11
RENAULT TRAFIC II Автобус (JL) 2.0 16V 2006.08 - Выпускается
RENAULT TRAFIC II Фургон (FL) 2.0 16V 2006.08 - Выпускается
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) 2008.05 - 2014.09
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 Turbo 2005.04 - Выпускается
RENAULT WIND (E4M_) 1.6 (E4MB, E4MC) 2010.07 - Выпускается

Если хотите купить Заглушка распред.вала 21653091 CORTECO производителя CORTECO с артикулом 21653091 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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