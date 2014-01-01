|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|21653067
|Наименование
|Фильтр, воздух во внутренном пространстве
|Исполнение фильтра
|Частичный фильтр
|Длина [мм]
|306
|Ширина [мм]
|101
|Высота [мм]
|30
|необходимое количество
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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