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Опора, стабилизатор артикул 21652984 CORTECO в Алматы

21652984 CORTECO Опора, стабилизатор
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 21652984
Наименование Опора, стабилизатор
Общая длина [мм] 30,5
Внутренний диаметр 16
Наружный диаметр [мм] 40
Вес [кг] 0,02

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Опора, стабилизатор производителя CORTECO с артикулом 21652984 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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