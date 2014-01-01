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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 21652815 CORTECO в Алматы

21652815 CORTECO Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 21652815
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Сторона установки передний мост, спереди, внутри, справа, слева
Внутренний диаметр 12,2
Наружный диаметр [мм] 50,2
Вес [кг] 0,20

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса производителя CORTECO с артикулом 21652815 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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