|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|21652814
|Наименование
|Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
|Сторона установки
|передний мост, сзади, внутри, справа, слева
|Общая длина [мм]
|80
|Внутренний диаметр
|12,2
|Наружный диаметр [мм]
|65
|Вес [кг]
|0,53
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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