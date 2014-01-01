|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|21652812
|Наименование
|Фильтр, воздух во внутренном пространстве
|Исполнение фильтра
|Фильтр активированного угля
|Длина [мм]
|215
|Ширина [мм]
|190
|Высота [мм]
|40
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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