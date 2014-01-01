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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 21652772 CORTECO в Алматы

21652772 CORTECO Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 21652772
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Сторона установки передний мост
Общая длина [мм] 34
Внутренний диаметр 10,1
Наружный диаметр [мм] 28
Вес [кг] 0,07

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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса производителя CORTECO с артикулом 21652772 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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