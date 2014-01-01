|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|21652545
|Наименование
|Опора пер.аморт.нижн.
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне
|Вес [кг]
|0,30
|необходимое количество
|2
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без шарикового подшипника
|для оригинального номера
|2D0 407 183 A
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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