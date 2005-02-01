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Фильтр воздушный кабины LAK102 BMW 21652336, Corteco артикул 21652336 CORTECO в Алматы

21652336 CORTECO Фильтр воздушный кабины LAK102 BMW 21652336, Corteco
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 21652336
Наименование Фильтр воздушный кабины LAK102 BMW 21652336, Corteco
Исполнение фильтра Фильтр активированного угля
Длина [мм] 656
Ширина [мм] 91
Высота [мм] 19
Вес [кг] 0,175
Запчасть фильтр воздушный кабины LAK102 BMW 21652336 Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 21652336. У данной детали есть аналоги с номерами: 21652336 Фильтры кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный кабины LAK102 BMW 21652336 Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры кабины с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Cd 2005.02 - 2007.12
BMW 3 Кабриолет (E46) 330 Cd 2005.02 - 2007.12
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.0 sd 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.5 si 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 si 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 35 d 2005.07 - 2008.08

Если хотите купить Фильтр воздушный кабины LAK102 BMW 21652336, Corteco производителя CORTECO с артикулом 21652336 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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