|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|21651957
|Наименование
|Фильтр салона Audi 100/A6 угольный 21651957
|Исполнение фильтра
|Фильтр активированного угля
|Высота [мм]
|30
|Ширина [мм]
|194
|Длина [мм]
|310
|Вес [кг]
|0,224
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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