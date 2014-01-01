|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|21651904
|Наименование
|Шарнир, продольный вал
|Тип соединения / сочленения
|Диск шарнира
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с дополнительными материалами
|Ø фаски [мм]
|90
|Вес [кг]
|1,35
|Толщина [мм]
|24
|Внутренний диаметр
|37
|Наружный диаметр [мм]
|132
|Количество отверстий
|6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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