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Фильтр, воздух во внутренном пространстве артикул 21651196 CORTECO в Алматы

Производитель / Поставщик CORTECO № Производителя 21651196 Наименование Фильтр, воздух во внутренном пространстве Исполнение фильтра Частичный фильтр Длина [мм] 278 Ширина [мм] 218 Высота [мм] 54 Оснащение / оборудование для транспортных средств с/без кондиционером Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Вес [кг] 0,204 показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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