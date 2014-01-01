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Сальник коленвала 134*161*16 артикул 19037229B CORTECO в Алматы

19037229B CORTECO Сальник коленвала 134*161*16
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19037229B
Наименование Сальник коленвала 134*161*16
Сторона установки передняя сторона
Внутренний диаметр 1(мм) 134
Наружный диаметр 1 [мм] 161
Высота 1 [мм] 16
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Тип кручения правое кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник коленвала 134*161*16 представлена по производителю CORTECO с артикулом 19037229B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19037229B Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала 134*161*16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала 134*161*16 производителя CORTECO с артикулом 19037229B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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