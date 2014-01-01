Наружный диаметр 1 [мм] 161 Высота 1 [мм] 16 Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук) Тип кручения правое кручение Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник коленвала 134*161*16 представлена по производителю CORTECO с артикулом 19037229B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19037229B Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала 134*161*16 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.