Наружный диаметр 1 [мм] 192 Высота 1 [мм] 16 Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук) Тип кручения левой кручение Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник коленвала задний 166х192х16 Даф CF 85/IV/XF 105 ДВС MX представлена по производителю CORTECO с артикулом 19037227B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19037227B Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала задний 166х192х16 Даф CF 85/IV/XF 105 ДВС MX на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.