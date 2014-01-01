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Сальник коленвала задний 166х192х16 DAF CF85/IV/XF105 ДВС MX артикул 19037227B CORTECO в Алматы

19037227B CORTECO Сальник коленвала задний 166х192х16 DAF CF85/IV/XF105 ДВС MX
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19037227B
Наименование Сальник коленвала задний 166х192х16 DAF CF85/IV/XF105 ДВС MX
Сторона установки со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 166
Наружный диаметр 1 [мм] 192
Высота 1 [мм] 16
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Тип кручения левой кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник коленвала задний 166х192х16 Даф CF 85/IV/XF 105 ДВС MX представлена по производителю CORTECO с артикулом 19037227B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19037227B Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала задний 166х192х16 Даф CF 85/IV/XF 105 ДВС MX на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала задний 166х192х16 DAF CF85/IV/XF105 ДВС MX производителя CORTECO с артикулом 19037227B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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