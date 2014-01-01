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Сальник коленвала 19037225B Corteco артикул 19037225B CORTECO в Алматы

19037225B CORTECO Сальник коленвала 19037225B Corteco
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19037225B
Наименование Сальник коленвала 19037225B Corteco
Сторона установки со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 152,5
Наружный диаметр 1 [мм] 171,5
Высота 1 [мм] 11
Материал PTFE (Polytetrafluorethylen)
Тип кручения левой кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой
Запчасть сальник коленвала 19037225B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 19037225B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19037225B Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала 19037225B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала 19037225B Corteco производителя CORTECO с артикулом 19037225B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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