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Сальник коленвала 152.5x171.5x11 PTFE RVI MAGNUM 19037222B артикул 19037222B CORTECO в Алматы

19037222B CORTECO Сальник коленвала 152.5x171.5x11 PTFE RVI MAGNUM 19037222B
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19037222B
Наименование Сальник коленвала 152.5x171.5x11 PTFE RVI MAGNUM 19037222B
Сторона установки передняя сторона
Внутренний диаметр 1(мм) 82,5
Наружный диаметр 1 [мм] 101,6
Высота 1 [мм] 12
Материал PTFE (Polytetrafluorethylen)
Тип кручения правое кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой
Запчасть сальник коленвала 152.5x171.5x11 PTFE Рено Магнум 19037222B представлена по производителю CORTECO с артикулом 19037222B . У данной детали есть аналоги с номерами: 19037222B Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник коленвала 152.5x171.5x11 PTFE Рено Магнум 19037222B, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала 152.5x171.5x11 PTFE RVI MAGNUM 19037222B производителя CORTECO с артикулом 19037222B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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