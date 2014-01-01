Наружный диаметр 1 [мм] 101,6 Высота 1 [мм] 12 Материал PTFE (Polytetrafluorethylen) Тип кручения правое кручение Защита от пыли с пылезащитным краем Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой

Запчасть сальник коленвала 152.5x171.5x11 PTFE Рено Магнум 19037222B представлена по производителю CORTECO с артикулом 19037222B . У данной детали есть аналоги с номерами: 19037222B Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник коленвала 152.5x171.5x11 PTFE Рено Магнум 19037222B, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.