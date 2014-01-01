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Сальник коленвала Скания 5 серия передний 1520998 артикул 19037207B CORTECO в Алматы

19037207B CORTECO Сальник коленвала Скания 5 серия передний 1520998
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19037207B
Наименование Сальник коленвала Скания 5 серия передний 1520998
Сторона установки передняя сторона
Внутренний диаметр 1(мм) 135
Наружный диаметр 1 [мм] 153
Высота 1 [мм] 13
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Тип кручения правое кручение

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала Скания 5 серия передний 1520998 производителя CORTECO с артикулом 19037207B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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