|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19037207B
|Наименование
|Сальник коленвала Скания 5 серия передний 1520998
|Сторона установки
|передняя сторона
|Внутренний диаметр 1(мм)
|135
|Наружный диаметр 1 [мм]
|153
|Высота 1 [мм]
|13
|Материал
|PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
|Тип кручения
|правое кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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