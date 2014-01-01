Наружный диаметр 1 [мм] 185 Высота 1 [мм] 13 Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук) Тип кручения левой кручение Защита от пыли с пылезащитным краем Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой

Запчасть сальник коленчатого вала 155*185*13 mm 19037206B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 19037206B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19037206B Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленчатого вала 155*185*13 mm 19037206B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.