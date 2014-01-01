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Сальник коленчатого вала, 155*185*13 mm 19037206B Corteco артикул 19037206B CORTECO в Алматы

19037206B CORTECO Сальник коленчатого вала, 155*185*13 mm 19037206B Corteco
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 19037206B
Наименование Сальник коленчатого вала, 155*185*13 mm 19037206B Corteco
Сторона установки со стороны коробки передач
Внутренний диаметр 1(мм) 155
Наружный диаметр 1 [мм] 185
Высота 1 [мм] 13
Материал PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Тип кручения левой кручение
Защита от пыли с пылезащитным краем
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой
Запчасть сальник коленчатого вала 155*185*13 mm 19037206B Кортеко представлена по производителю CORTECO с артикулом 19037206B. У данной детали есть аналоги с номерами: 19037206B Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленчатого вала 155*185*13 mm 19037206B Кортеко на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленчатого вала, 155*185*13 mm 19037206B Corteco производителя CORTECO с артикулом 19037206B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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