|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|19037206B
|Наименование
|Сальник коленчатого вала, 155*185*13 mm 19037206B Corteco
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Внутренний диаметр 1(мм)
|155
|Наружный диаметр 1 [мм]
|185
|Высота 1 [мм]
|13
|Материал
|PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
|Тип кручения
|левой кручение
|Защита от пыли
|с пылезащитным краем
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с монтажной оболочкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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